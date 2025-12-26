30 тис. дол. США за забудову в Луцьку: застосовано запобіжний захід до депутата облради
24 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до депутата Волинської обласної ради, якого викрили спільно з депутатом міськради на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень.
Також на особу покладені такі процесуальні обов’язки:
● прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
● повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
● не відлучатися за межі Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
● утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;
● здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
● носити електронний засіб контролю.
У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки в м. Луцьку надати 30 тис. дол. США за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. дол. США. Деталі: https://cutt.ly/ttsw9chR.
▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3543