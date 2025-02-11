346 нових справ, 65 підозрюваних, 54 засуджених: підсумки роботи НАБУ і САП у ІІ півріччі 2024 року

▶ ️НАБУ і САП тримають активний темп протидії корупції на всіх рівнях. У другому півріччі 2024 року детективи та прокурори викрили низку резонансних схем у ключових державних сферах, серед яких енергетична та оборонна, а також хабарництво і незаконне збагачення.

▶ ️Заступника міністра енергетики викрили на одержанні хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. Такі «послуги» він оцінив у 500 тис. дол. США.

▶ ️«Темну схему» намагались реалізувати в АТ «Харківобленерго». Члени організованої групи під час закупівлі енергетичного обладнання заволоділи 12,5 млн грн та планували заволодіти ще 120 млн грн, однак детективи «ввімкнули світло» і викрили злочин.

▶ ️Керівникам двох структурних підрозділів Сил логістики ЗСУ повідомили про підозру у забезпеченні перемоги наперед визначених компаній у тендерах на постачання авіаційних комплектуючих, що призвело до збитків на суму 27,3 млн грн.

▶ ️Фігурантом кримінального провадження став очільник АМКУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

▶ ️Масштабну схему поборів виявили у податковій Харківщини. Її викриття якої стало унікальним, адже під час слідства вдалося задокументувати та викрити три рівні посередників, а також притягнути до відповідальності її куратора.

▶ ️Дорожню корупцію зі збитками на понад 286 млн грн викрили у Дніпропетровській ОВА.

▶ ️Не обійшлося без судів. Голова Господарського суду Львівської області погорів на вимаганні 1 млн дол. США від представника приватної компанії за ухвалення «потрібних» рішень. Це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

▶ ️Здавалося б, кар’єру треба будувати наполегливою працею, але дехто вирішив, що посади можна купувати. НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» керівниками територіальних органів Державної митної служби за 1,7 млн дол. США.

Загалом у II півріччі 2024 року:

● 346 нових розслідувань

● 65 підозрюваних

● 49 обвинувальних актів

● 112 обвинувачених

● 54 засуджених

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● Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП перевищив 739 млн грн (4,5 млрд грн за 2024 рік), з яких:

98,3 млн грн скеровано на допомогу війську;

614,06 млн грн відшкодовано державі (10 млрд грн станом на 31.12.2024);

26,8+ млн грн конфісковано в дохід держави.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3033

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