49 тисяч озброєних дезертирів армії рф перетворюють ТОТ України на зону беззаконня

Через масове дезертирство бойовиків так званої “сво” безпекова ситуація на ТОТ України стрімко погіршується. За даними Центру національного спротиву, понад 49 000 російських військових самовільно залишили місця служби з початку повномасштабного вторгнення. А це еквівалент кількох повноцінних дивізій.

Більшість цих злочинців не повертаються до рф, а ховаються на ТОТ і стають реальною загрозою для місцевого населення. Пограбування, побої, зґвалтування та вбивства, які окупанти намагаються приховати або приписати цивільним, стали буденністю.

ЦНС закликає міжнародні правозахисні організації звернути увагу на повну деградацію безпеки на ТОТ України.

Місцеве населення закликаємо до ненасильницького спротиву. Повідомляй про ворога на наш чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot та приєднуйся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA .

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7028

Новости портала «Весь Харьков»