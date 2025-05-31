Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:39
Просмотров: 76

49 тисяч озброєних дезертирів армії рф перетворюють ТОТ України на зону беззаконня

49 тисяч озброєних дезертирів армії рф перетворюють ТОТ України на зону беззаконня

Через масове дезертирство бойовиків так званої “сво” безпекова ситуація на ТОТ України стрімко погіршується. За даними Центру національного спротиву, понад 49 000 російських військових самовільно залишили місця служби з початку повномасштабного вторгнення. А це еквівалент кількох повноцінних дивізій.

Більшість цих злочинців не повертаються до рф, а ховаються на ТОТ і стають реальною загрозою для місцевого населення. Пограбування, побої, зґвалтування та вбивства, які окупанти намагаються приховати або приписати цивільним, стали буденністю.

ЦНС закликає міжнародні правозахисні організації звернути увагу на повну деградацію безпеки на ТОТ України.

Місцеве населення закликаємо до ненасильницького спротиву. Повідомляй про ворога на наш чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot та приєднуйся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA .

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7028

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Підбурювання до підкупу судді: повідомлено про підозру адвокату
Сегодня 07:35    0
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 07:30    16
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:26    20
Линдси Грэм (респ) и Ричард Блументал (дем) в Киеве
Сегодня 07:22    33
СБУ та Нацполіція затримали у Херсоні 4-х колаборантів, які співпрацювали з рашистами під час окупації правобережної частини Херсонщини
Сегодня 07:07    47
NYT розкрили зміст документа з українським баченням припинення вогню
Сегодня 06:58    68
Навіщо лавров знову заговорив про «без’ядерний статус» України
Сегодня 06:48    72
Около 400 тыс. человек подписали контракт с Минобороны рф в 2024 году
Сегодня 06:29    68
Спостерігачі МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не бачать ознак того, що росія намагається запустити станцію — Reuters
Сегодня 06:20    70
Віктор Орбан знайшов нового ворога — і це українці
Сегодня 06:10    91
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 