520 злочинних груп допомагали ухилянтам в тому році

За прошлый год пограничники в сотрудничестве с правоохранителями разоблачили более 520 преступных групп, которые за деньги помогали незаконно пересечь государственную границу — представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко

За прошлый год наши оперативные сотрудники в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачили более 520 преступных групп, специализировавшихся на том, что пытались за средства помогать людям незаконно пересекать границу. Кто-то помогал информационно, инструктируя, как лучше добраться до границы, границы, а кто-то перевозил этих нарушителей, кто-то - сопровождал их до границы.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/65844

