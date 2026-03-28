8 років позбавлення волі: Верховний Суд залишив без змін вирок колишньому заступнику голови Тернопільської ОВА

26 березня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироку колишньому заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації І. Гайдуку.

Його було викрито в червні 2023 року на проханні надати 1,8 млн грн за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед товариством за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році, а також за сприяння укладенню нових і фінансуванню чинних договорів із товариством.

Заслухавши доводи сторін, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку ВАКС від 06 березня 2025 року й ухвали Апеляційної палати ВАКС від 11 липня 2025 року.

➡️Експосадовця остаточно визнали винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

❗️Його засуджено до 8 років 2 місяців позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної й комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, з конфіскацією автомобіля «Toyota Avensis».

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3769

Новости портала «Весь Харьков»