Аграрні «відрядження» без повернення: на Вінниччині викрили схему переправлення чоловіків

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники припинили спробу виїзду за кордон чотирьох військовозобов’язаних громадян України. Серед них – директор аграрного підприємства, який разом із підлеглими прямував нібито у службове відрядження до Киргизстану. За легендою, чоловіки мали виконувати комплекс сільськогосподарських робіт, пов’язаних із впровадженням систем зрошення. Усе виглядало переконливо: підготовлений пакет документів, чітко визначена мета поїздки та навіть особистий контроль керівника.

Втім, під час перевірки встановлено, що директор підприємства вже раніше організовував подібні «відрядження» для своїх працівників. Сценарій був доволі показовим: разом із підлеглими він виїжджав за кордон, а вже наступного дня повертався в Україну, залишаючи їх за межами держави. У результаті «відряджені» до України так і не поверталися.

Схоже, що замість розвитку бізнесу керівник вирішив освоїти інший напрям – «кадровий експорт».

Чоловікам відмовлено у пропуску через державний кордон. За фактом правопорушення направлено повідомлення до Національної поліції за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Джерело: dpsu.gov.ua

Читайте ещё:

Убивство Фаріон: у суді дала покази жінка, яка стверджує, що часто бачила обвинуваченого в подвір'ї будинку
Сегодня 10:41    64
За матеріалами СБУ 12 років тюрми загрожує ще трьом коригувальникам, які «зливали» рашистам дані про ЗСУ
Сегодня 10:29    81
1,5 тисячі фейків заради одного «археолога»: як рф «відбиває» бутягіна і атакує Україну у світі
Сегодня 09:33    87
Офіс президента чотири рази відмовив у публікації петиції про захист Карпат, - Грінпіс Україна
Сегодня 09:12    83
СБУ та Нацполіція затримали ще 6 агентів рф, які займалися підпалами в Україні
Сегодня 09:07    79
Посилення партнерства України та Іспанії руйнує міф про «втому» Заходу
Сегодня 08:40    96
Беб викрило фальсифікаторов пального
Сегодня 08:32    86
Збито/подавлено 133 ворожих БПЛА
Сегодня 08:11    106
Що сталося з «Дружбою»: супутникові дані спростовують звинувачення Угорщини і Словаччини
Сегодня 08:08    116
Оперативна інформація станом на 08:00 20.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    98
