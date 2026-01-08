Кримінал
Антисанітарне виробництво та збут контрафактного алкоголю під виглядом сувеніру

БЕБ направило обвинувальний акт до суду

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який організував підпільне виробництво та збут фальсифікованого алкоголю.

Встановлено, що фігурант розливав сурогат в антисанітарних умовах, використовуючи вживану тару та «сувенірні» акцизні марки. Контрафакт реалізовували на Калинівському ринку та в інших торговельних точках Чернівців.

Під час обшуків вилучено понад 1,6 тис. літрів спирту, 1,1 тис. літрів готових напоїв, а також обладнання для розливу та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням продукції й обладнання.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10059

