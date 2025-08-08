У перехопленій воєнною розвідкою розмові жителька-антисемітка з бєлгородщини описує “загрозу” для росії, яку нібито становлять євреї, а також озвучує трансльовані російською пропагандою теорії змов.

“Всё не просто так. И Трамп не просто так второй раз пришёл… На самом деле там рулит глобалистское правительство”, — “застерігає” росіянка.

Її переповнює, вочевидь, насаджена пропагандою кремля пересторога, ніби США та Ізраїль підступно змовились поставити на Храмовій горі обитель сатани, а над слов’янами, мовляв, нависає загроза рабства у євреїв.

“Это всё понятно. Это понимают все ― чтобы Израиль начал диктовать всему миру как жить и что делать. Один еврей будет иметь 400 рабов славянских. Вот так”, ― упевнено розповідає жителька бєлгородщини.

Більше проявів згубної дії московської машини пропаганди на свідомість так званих пересічних росіян ― слухайте у повному перехопленні.

❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

