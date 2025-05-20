АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок колишньому начальнику Бердянської філії АМПУ та керівниці комерційної компанії

19 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на вирок ВАКС від 11.11.2022, яким виправдано колишніх начальника Бердянської філії АМПУ та керівницю комерційної компанії у справі щодо зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції скасував виправдувальний вирок та ухвалив новий, яким колишнього начальника Бердянської філії АМПУ О. Барчана визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України. Разом з тим, суд звільнив особу від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КПК України.

За рішенням АП ВАКС О. Барчану призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8 500 грн.

Керівницю комерційної компанії Н. Панченко визнано винуватою за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Суд також звільнив особу від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності (ч. 1 ст. 49 КПК України). Вироком АП ВАКС Н. Панченко призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на два роки, зі штрафом 8 500 грн.

На виконання вироку осіб взято під варту в залі суду.

Вирок АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений до Верховного Суду протягом 3 місяців.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3198

Новости портала «Весь Харьков»