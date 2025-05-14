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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді з Маріуполя та його помічниці

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок судді з Маріуполя та його помічниці

13 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП, відмовила стороні захисту в задоволенні апеляційної скарги та залишила без змін вирок ВАКС від 21.11.2024, яким суддю Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області І. Сараєва та його помічницю Т. Золотар засуджено до реального позбавлення волі.

Нагадаємо, І. Сараєва визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Т. Золотар визнано винуватою за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3191

Новости портала «Весь Харьков»

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