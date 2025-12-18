Арештовано підозрюваних у вбивстві 21-річного українця у Відні

Вбивство 21-річного громадянина України сталося у листопаді 2025 року у столиці Австрії. За підозрою у скоєнні злочину затримано двох українців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 25 листопада 2025 року у Відні підозрювані, діючи за попередньою змовою, під вигаданим приводом домовилися про зустріч із жертвою, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста.

Надалі, в підземному паркінгу, на чоловіка було скоєно напад. Після цього його примусили здійснити переказ коштів із криптовалютного гаманця на суму близько 50 тисяч євро. Надалі жертву вивезли до іншого району міста.

Тіло загиблого виявили в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі. Після звернення родичів щодо зникнення чоловіка австрійські правоохоронні органи розпочали розслідування. У результаті спільної роботи правоохоронних органів України та Австрії, а також за активного сприяння Європолу, підозрюваних затримали в Україні.

Затриманим повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Сьогодні суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше видання ORF та t-online повідомляли про затримання двох українців, яких підозрюють у вбивстві громадянина України – ймовірно, сина заступника мера Харкова. Тіло жертви знайшли в згорілій автівці у Відні наприкінці листопада. Згідно з повідомленнями ЗМІ, загиблий є сином заступника мера Харкова, який протягом багатьох років жив в Австрії як студент.

