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Автомат та 90 патронів до нього вилучили правоохоронці в будинку чоловіка на Харківщині

Автомат та 90 патронів до нього вилучили правоохоронці в будинку чоловіка на Харківщині

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє поліція Харківської області. В ході санкціонованого обшуку в домоволодінні місцевого мешканця міста Ізюм поліцейські Ізюмського районного управління поліції виявили та вилучили автомат Калашникова та дев’яносто патронів до нього.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисник пояснив, що зброю та боєприпаси знайшов наприкінці вересня 2022 року на колишніх позиціях військових рф у лісі поблизу міста Ізюм.Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У поліції нагадують, що за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости

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