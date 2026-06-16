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БЕБ ліквідувало схему фіктивного підприємництва

БЕБ ліквідувало схему фіктивного підприємництва

10 тисяч гривень за підпис, який відкрив шлях до міжнародного експорту.

В Одесі судитимуть чоловіка, який за грошову винагороду погодився стати номінальним засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю.

Детективи встановили, що 30-річний одесит за 10 тис. грн оформив на себе підприємство, що спеціалізується на експорті аграрної продукції. При цьому він достовірно знав, що не буде керувати ним, вести господарську діяльність, розпоряджатися коштами товариства чи виконувати обов’язки директора.

Для реалізації схеми фігурант передав свої персональні дані особам, які підготували пакет документів із завідомо неправдивими відомостями. Підозрюваний підписав їх у нотаріуса та подав для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Надалі реквізити фіктивного підприємства використовували для експорту аграрної продукції до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси. Водночас номінальний директор фактично не здійснював управління компанією та не контролював її фінансово-господарську діяльність.

Під час розслідування детективи БЕБ викрили механізм використання фіктивно оформленого підприємства та припинили його діяльність. Схему незаконного експорту ліквідовано.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомлено про підозру. Наразі триває розслідування щодо інших осіб, причетних до організації та використання реквізитів зазначеного підприємства у протиправній діяльності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11320

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