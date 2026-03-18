БЕБ - міжнародний перевізник не платив податки

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили багатомільйонну схему ухилення від сплати податків, організовану посадовими особами компанії-перевізника, що здійснює регулярні міжнародні автобусні рейси.

Слідством встановлено, що підприємство перевозило пасажирів з України до Чехії, Польщі та Словаччини і у зворотному напрямку. Частину коштів за квитки водії отримували готівкою під час посадки пасажирів у автобусах.

Для маскування схеми квитки формально продавали через мережу підконтрольних ФОПів в Інтернеті. Пасажири бронювали їх онлайн, однак фактичну оплату здійснювали під час поїздки. Отримані готівкові кошти не відображалися у податковій звітності підприємства.

За попередніми даними, щодоби таким способом могли продавати до 100 квитків. Унаслідок цього державному бюджету завдано багатомільйонних збитків.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки. Слідчі дії тривають

Кримінальне провадження розслідується за ст. 212 та ст. 209 КК України. Оперативний супровід здійснюють співробітники УСР в Закарпатській області ДСР НП України. Процесуальне керівництво - Закарпатська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10589

Новости портала «Весь Харьков»