БЕБ - на «Калинівському ринку» в Чернівцях більше незаконно не продають алкоголь

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області припинили незаконну торгівлю алкогольними виробами без дозвільних документів, яка здійснювалася на території «Калинівського ринку» в Чернівцях.

Під час санкціонованих обшуків у трьох торгових контейнерах вилучено майже 5 тисяч пляшок лікеро-горілчаних виробів загальною місткістю близько 3 тисяч літрів, понад 700 тисяч гривень готівкою та чорнові записи.

Документів, що підтверджують законність походження підакцизної продукції, підприємці не надали.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України (незаконні дії з марками акцизного податку) та ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів) КК України.

Призначено судові експертизи, встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9990

Новости портала «Весь Харьков»