Сегодня 09:03
БЕБ - несплачені податки відшкодовано

За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області агротрейдер відшкодував державі понад 14,5 млн грн несплачених податків.

Підприємство намагалося незаконно експортувати сою до Туреччини та Румунії, використовуючи підроблені документи про походження агропродукції, створюючи видимість легальних операцій.

Детективи БЕБ встановили, що експорт сої з непідтвердженим походженням планували здійснити через ланцюги постачання з фіктивними підприємствами та ФОПами.

Під час обшуків в Одеському порту й на зернових терміналах Чернівецької області вилучено понад 6 тис. тонн сої, завантаженої на судно, та 1,6 тис. тонн соєвих бобів у 32 залізничних вагонах.

Загальна вартість вилученої продукції — понад 103 млн грн.

Підприємство добровільно відшкодувало 14,5 завданих збитків, кошти вже надійшли до бюджету.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків) триває.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Оперативний супровід — Управління детективів зі стратегічного захисту економіки, Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

Процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9964

