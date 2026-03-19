Сегодня 09:09
БЕБ - несплата податків директором будівельного підприємства

Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру колишньому директору будівельного підприємства за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 7,7 млн грн.

За даними слідства, компанія виконувала відновлювальні роботи багатоквартирних будинків та отримувала бюджетні кошти. Водночас керівник умисно не відображав податкові зобов’язання з ПДВ у звітності.

Крім того, у 2023–2025 роках фігурант організував схему легалізації цих коштів. Чоловік перерахував майже 7,7 млн грн на власні рахунки та рахунки підприємства, маскуючи їх під виглядом оплати за товари та послуги.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло причетних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10614

