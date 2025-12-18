БЕБ - незаконна автозаправка

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили та припинили діяльність мережі незаконних автозаправних станцій, на яких без дозвільних документів продавали фальсифіковане пальне.

Фігуранти без ліцензій і реєстрації підприємницької діяльності закуповували пальне невідомого походження за заниженими цінами та реалізовували його в різних районах Одеси. Для цього на занедбаних територіях вони встановили автозаправне обладнання.

Під час санкціонованих обшуків на вул. Бугаївській, вул. Шота Руставелі та у провулку Павла Кравцова детективи БЕБ вилучили понад 30 тонн бензину А-95 та дизельного пального, паливороздавальні колонки, резервуари, технічне обладнання та споруди, що використовувалися для роботи нелегальних АЗС. Орієнтовна вартість вилученого – майже 3,8 млн грн.

Незаконні АЗС повністю демонтовано.

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9912

