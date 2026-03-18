БЕБ - організатора нелегальних казіно відправлено під суд

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо організатора мережі нелегальних гральних закладів в Одесі.

Слідством встановлено, що 50-річний одесит без ліцензій організував роботу підпільних ігрових залів. До схеми він залучив співорганізаторку, яка допомогла знайти персонал для цілодобової роботи, а також менеджера, що контролював діяльність закладів.

Фігуранти орендували приміщення, облаштували комп’ютерні зали з онлайн-казино, налагодили систему оплати та відеонагляд. Заклади працювали без ліцензії та сплати податків, а потрапити всередину могли лише перевірені клієнти.

➡️Під час обшуків у гральних залах на вул. Філатова та просп. Ярослава Мудрого детективи вилучили майже 30 тис. доларів США, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та чорнову документацію. Загальна вартість вилученого – понад 2,2 млн грн. На майно накладено арешт.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Досудове розслідування щодо інших учасників схеми триває.

Нагадаємо, раніше БЕБ підписало меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації України та державним агентством PlayCity. Сторони домовилися про спільну протидію незаконному гральному бізнесу.

