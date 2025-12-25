Кримінал
Сегодня 09:22
БЕБ прикрило ще декілька казіно

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області припинили діяльність нелегальних гральних закладів, які працювали безліцензій у трьох районах міста.

Гральні зали функціонували на перших поверхах житлових будинків на вулицях Академіка Філатова, Торговій, Магістральній, Святослава Ріхтера та проспекті Володимира Великого.Працювали цілодобово, без вивісок, реклами, ліцензій і сплати податків.

Фігуранти ретельно маскували незаконну діяльність: доступ— лише для «перевірених» клієнтів по дзвінку, нових відвідувачів перевіряли через спеціальні бази, вхід контролювали системою відеоспостереження.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку,периферійне обладнання, готівку, мобільні телефони, чорнові записи та рекламні матеріали. Орієнтовна вартість вилученого — майже 3,3 млн грн.

Досудове розслідування за ч.2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб) триває.

Процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9985

Новости портала «Весь Харьков»

