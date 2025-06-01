БЕБ припинило діяльність вже 15 казіно в Одесі

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які функціонували в кількох районах міста.

Ігрові зали розташовувалися на перших поверхах житлових багатоповерхівок. Працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами, без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.

Фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі.

У межах кримінального провадження детективи провели 27 обшуків за місцями знаходження нелегальних гральних закладів, в ході яких було вилучено комп’ютерну техніку, периферійне обладнання, гроші, мобільні телефони, чорнові записи, рекламні публікації. На все вилучене майно накладено арешт. Його орієнтовна вартість становить понад 18,9 млн грн.

До суду скеровано клопотання про заборону використання приміщень, в яких знаходились ігрові зали.

Наразі детективи припинили діяльність вже 15 нелегальних закладів. Триває досудове розслідування.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7937

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