БЕБ - шахраї фальсифікували кондитерку

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили діяльність підпільного виробництва кондитерської продукції з використанням відомого міжнародного бренда. Обвинувальний акт щодо організатора направлено до суду.

Слідством встановлено, що фігурант, не будучи зареєстрованим як підприємець, налагодив підпільне виробництво та фасування вафель із незаконним використанням торговельних марок. Правовласником цих брендів є українська кондитерська фабрика, що входить до відомої міжнародної корпорації.

Виробництво організував у складському приміщенні на території Івано-Франківської області.

➡️Для реалізації схеми він придбав обладнання, пакувальні матеріали та залучив осіб, які здійснювали фасування продукції. Готову продукцію зберігали для подальшого збуту.

Під час обшуків вилучено обладнання, пакувальні матеріали та понад 38 тисяч одиниць готової продукції з незаконно нанесеними торговельними знаками. Правовласнику завдано збитків на понад 550 тис. грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 229 КК України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10689

