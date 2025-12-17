БЕБ - шахраї фальсифікували золоті прикраси

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність групи осіб, члени якої організували незаконний продаж золотих прикрас під виглядом всесвітньовідомих брендів.

Підставою досудового розслідування стало звернення представника правовласника торговельної марки, який повідомив про незаконне використання логотипу відомого бренду.

Встановлено, що продаж підробленої продукції фігуранти здійснювали через мережу ювелірних магазинів у торгових центрах м. Одеси, а також через соціальні мережі та месенджери з доставкою по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків у місцях збуту ювелірних виробів детективи Бюро вилучили підроблені золоті прикраси вартістю майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності під логотипом відомих торгівельних марок.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9904

