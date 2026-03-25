БЕБ віддали під суд двох розкрадачів бюджету

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо двох керівників приватних підприємств, викритих у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Схему реалізовано під час реконструкції лінії електропередач.

Слідством встановлено, що в межах реалізації міжнародного проєкту з реконструкції лінії електропередач атомної електростанції було залучено підприємства енергетичної та логістичної сфери. Проєкт здійснювався відповідно до меморандуму між Україною та однією з країн ЄС.

Керівники цих підприємств безпідставно завищили вартість виконаних робіт. Для цього вони внесли до актів наданих послуг завідомо неправдиві відомості. Зокрема включили витрати на міжнародне перевезення трансформаторів, які фактично не здійснювалися.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 6 млн грн.Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України.Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10680

