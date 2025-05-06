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БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту Кіберполіції завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного використання знаків для товарів й промислових зразків відомої марки мобільних телефонів та аксесуарів.

Встановлено, що на Хмельниччині група осіб організувала схему постачання та продажу контрафактних гаджетів. Зловмисники замовляли продукцію у китайських виробників, а потім продавали зарядні пристрої, кабелі, навушники, смартгодинники під виглядом оригіналу, використовуючи торгівельні марки міжнародної компанії. Товар розповсюджували по всій території України за допомогою вебсайту та Telegram-каналу. Таким чином правовласнику торгових марок було завдано понад 38 млн грн шкоди.

Правоохоронці провели 5 обшуків в Житомирській та Хмельницькій областях, під час яких вилучили контрафактну продукцію. Зокрема 1500 смартгодинників, понад 2900 одиниць різноманітних навушників, 36 зарядних пристроїв.

Одному з фігурантів справи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування питання щодо відшкодування завданої правовласнику шкоди підозрюваним було врегульовано, підприємець визнав свою вину. Наразі до суду скеровано два обвинувальних акти.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України та департаменту детективів стратегічного захисту економіки держави Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України.

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

БЕБ відкрило схему продажу контрафактних гаджетів

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7630

Новости портала «Весь Харьков»

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