БЕБ викрило конвертаційний центр у Дніпрі

Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили схему ухилення від сплати податків через тіньовий продаж талонів на пальне. З 2023 року в місті Дніпро діяла група осіб, яка організувала конвертаційний центр.

Для прикриття незаконної діяльності оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість.

За попередніми даними, обсяг тіньових операцій із реалізації пального перевищив 218 млн грн. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.

Під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тис. літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.

➡️Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цієї схеми для мінімізації податкових зобов’язань.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - Київська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10500

