БЕБ викрило корупцію під час будівництва мосту

Детективи БЕБ повідомили про підозру посадовцю у зловживанні службовим становищем під час будівництва мосту

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області повідомили про підозру заступнику начальника державної установи дорожньої галузі, який відповідав за прийняття робіт з будівництва мосту через річку Прут.

Слідством встановлено, що у грудні 2021 року службова особа, користуючись своїми повноваженнями, погодила документи про виконання будівельних робіт, незважаючи на те, що підрядна організація не повернула державі частину металевих опалубок, які використовувалися під час зведення мосту.

Зазначені металеві конструкції є багаторазовими та можуть застосовуватися під час будівництва інших об’єктів. Відповідно до умов договору після завершення робіт більша частина таких опалубок мала бути повернута замовнику.

Попри відсутність фактичного повернення майна, на підставі підписаних актів виконаних робіт приватному підприємству було перераховано бюджетні кошти, у тому числі за неповернуті конструкції.

У результаті таких дій державному бюджету завдано збитків на суму понад 2,5 млн гривень.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

