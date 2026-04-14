БЕБ викрило несплату податків

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування щодо директора столичної компанії, яка займається технічним обслуговуванням об’єктів будівництва та споруд.

➡️Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків на суму понад 6,7 млн грн. Завдані державному бюджету збитки відшкодовано.

Слідством встановлено, що упродовж двох років керівник підприємства, яке виконувало будівельно-монтажні роботи та обслуговування систем безпеки, організував схему мінімізації податкових зобов’язань через укладання так званих безтоварних договорів.

Йдеться про фіктивні угоди, які оформлюються лише на папері без фактичного постачання товарів чи надання послуг. Такі «операції» використовують для формування штучного податкового кредиту з ПДВ або витрат підприємства, що дозволяє зменшити суму податків до сплати.

Фактично кошти перераховувались за нібито виконані роботи, які насправді не здійснювалися. У результаті таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму 6,7 млн грн.

Директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.Завдані державному бюджету збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10832

