Сегодня 10:16
БЕБ викрило розкрадачів бюджету на допомогу армії

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів для Сил оборони України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

У 2023 році один із департаментів міської ради закупив 90 квадрокоптерів на суму майже 14,5 млн грн.

Посадовці органу місцевого самоврядування разом із директором товариства-постачальника штучно завищили вартість обладнання. Унаслідок цього бюджету громади завдано збитків на понад 2,6 млн грн.

Один із працівників департаменту оформив документи про отримання техніки за відсутності її фактичної поставки. Це стало підставою для перерахування підряднику повної суми коштів.

Надалі директор підприємства легалізував отримані кошти: переказував їх на рахунки підконтрольної фірми під виглядом оплати послуг, після чого виводив у готівку та використовував на власний розсуд.

➡️У межах кримінального провадження трьом посадовцям органу місцевого самоврядування та керівнику товариства повідомлено про підозру.

Оперативний супровід здійснюють Департамент військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10687

