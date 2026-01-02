Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:30
Просмотров: 74

БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві

БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили порушення під час використання бюджетних коштів на одному з державних підприємств у Києві, пов’язані з фінансуванням робіт із ліквідації вугільних шахт.

Слідством встановлено, що колишній заступник генерального директора погодив перерахування коштів приватній компанії, яка фактично не мала необхідних працівників, техніки та обладнання для виконання цих робіт.

Попри це, посадовець підписав акти виконаних робіт із порушеннями. У документах були завищені обсяги та вартість робіт, що дало змогу безпідставно отримати кошти з бюджету.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад два мільйони гривень.

Суд визнав винною колишню посадову особу державного підприємства за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Досудове розслідування щодо інших фігурантів триває.

БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві

БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10037

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Центр фіксує нову тактику російської дезінформації в TikTok
Сегодня 11:03    45
Податкова менше перевірятиме бізнес у 2026 році: до яких великих компаній прийде ДПС
Сегодня 10:40    62
СБУ затримала у Києві колаборантку, яка працювала на рашистів у тимчасово окупованій Макіївці і впроваджувала там «освітні стандарти» рф
Сегодня 09:40    92
Свириденко відреагувала на петицію щодо додаткової винагороди для військових
Сегодня 09:10    107
О приятном (о потерях РОВ)
Сегодня 09:02    114
Усі закупівлі для війська передали єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони
Сегодня 08:53    121
росія змогла захопити у 2025 році від 4727 до 5565 км кв, втративши понад 400 тисяч солдат
Сегодня 08:44    100
У мережі фіксується чергова хвиля згенерованих штучним інтелектом фейків, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України
Сегодня 08:39    105
Трамп не готовий захищати Україну
Сегодня 08:32    157
Швидкість, броня та вогнева міць: воїни ГУР отримали новорічний подарунок — новітній катер вітчизняної розробки
Сегодня 08:10    124
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 