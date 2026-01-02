БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили порушення під час використання бюджетних коштів на одному з державних підприємств у Києві, пов’язані з фінансуванням робіт із ліквідації вугільних шахт.

Слідством встановлено, що колишній заступник генерального директора погодив перерахування коштів приватній компанії, яка фактично не мала необхідних працівників, техніки та обладнання для виконання цих робіт.

Попри це, посадовець підписав акти виконаних робіт із порушеннями. У документах були завищені обсяги та вартість робіт, що дало змогу безпідставно отримати кошти з бюджету.

Унаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад два мільйони гривень.

Суд визнав винною колишню посадову особу державного підприємства за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Досудове розслідування щодо інших фігурантів триває.

