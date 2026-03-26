БЕБ викрило шахрайку

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями.

Жінка зареєструвала на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. Реквізити фірм використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Сама ж фігурантка фактично не виконувала на підприємствах жодних функцій. Усі документи оформлювали та підписували інші особи, щодо яких тривають окремі розслідування.

Жінці повідомлено про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10684

