Кримінал
Сегодня 07:23
Просмотров: 62

БЕБ викрило шахраїв

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки міжнародних компаній.

За даними слідства, фізичні особи-підприємці рекламували та продавали підроблену техніку через вебсайти, видаючи її за оригінальну. Асортимент включав навушники, годинники, фени для волосся та інші товари, які реалізовували за заниженими цінами й доставляли поштою по всій Україні.

Детективи БЕБ провели обшуки на території Київської області, під час яких вилучили понад 4 тисячі одиниць контрафактної продукції а також документи, що підтверджують її продаж.

Фахівці компаній-правовласників підтвердили, що вилучені товари мають низьку якість, не відповідають стандартам та виготовлені без дозволу власників торговельних марок.

За попередніми оцінками, правовласникам завдано близько 30 млн грн матеріальної шкоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 229 КК України (незаконне використання торговельної марки, фірмового найменування або зазначення походження товару без дозволу правовласника)

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10018

Новости портала «Весь Харьков»

