БЕБ - виробники контрафактної кави покарані

За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у Київській області суд ухвалив обвинувальний вирок щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво та збут фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів. (https://esbu.gov.ua/news/pidpilne-vyrobnytstvo-kavy-na-kyivshchyni-za-materialamy-beb-sud-vynis-vyrok)

Слідством встановлено, що зловмисники без ліцензій і дозволів організували масштабне виготовлення контрафактної кави у складських приміщеннях на Київщині та реалізовували її оптом і вроздріб через інтернет, торговельні точки й ринки як «оригінальну продукцію».

Під час досудового розслідування вилучено виробниче та поліграфічне обладнання, готову продукцію, транспортні засоби, готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 та ч. 1, 2 ст. 209 КК України. Суд визнав їх винними, призначив покарання з іспитовим строком, а також ухвалив рішення про конфіскацію та знищення фальсифікату.

Крім того, шість вилучених автомобілів орієнтовною вартістю близько 4 млн грн передано на потреби Збройних Сил України.

Оперативний супровід здійснювали працівники кіберполіції, процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10024

