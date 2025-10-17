Кримінал
Сегодня 08:29
БЕБ - вирок за розголошення службової інформації

За матеріалами детективів ТУ БЕБ у м. Києві суд визнав винною начальницю одного з відділень Укргазбанку, яка розголосила службову інформацію та незаконно втрутилася в роботу банківських систем.

За даними слідства начальниця відділення Укргазбанку порушила вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та розголосила інформацію про фінансову операцію та її учасників. Ці відомості вона отримала під час виконання службових обов’язків.

Крім того, маючи доступ до автоматизованих банківських систем «SCROOGE-III» та WebBank, службова особа без відповідного дозволу внесла зміни до інформації, що оброблялася у цих системах.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/9383

