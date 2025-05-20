БЕБ встановили факти збитків на 262 млн грн підприємством МОЗ

Аналітики БЕБ у ході аналітично-пошукової роботи встановили факти нецільового використання бюджетних коштів державним підприємством, підпорядкованим Міністерству охорони здоров’я України. Установа займається забезпеченням закладів товарами медичного призначення, зокрема медичними виробами, засобами для діагностики, паливно-мастильними матеріалами тощо.

У ході аналізу господарської діяльності держпідприємства виявлено, що посадові особи закупили понад 2,4 мільйона одиниць товарів широкого вжитку та косметологічного обладнання, які не мають жодного відношення до медичної діяльності. Йдеться про татуювальні машини та картриджи до них, косметику, апарати для косметологічних процедур, масажери та телефони торгової марки Apple. Після закупівлі останніх підприємство деякий час зберігало гаджети на складах, а потім реалізувало за значно нижчою вартістю.

❗️Встановлено також, що компанія не надавала жодних послуг із використанням закупленого обладнання, товари переважно залишились на складах без реалізації.

Загалом закупівлі впродовж тривалого періоду проводилися у пов’язаних компаній, серед яких підприємства з ознаками фіктивності, які вже фігурували у кримінальних провадженнях. Одне з них раніше очолював колишній керівник згадуваного державного підприємства, що свідчить про можливе зловживання службовим становищем та корупційний ризик.

❗️За попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму понад 262 млн грн.

Наразі аналітики Бюро економічної безпеки України повідомили про встановлені факти правопорушень Державну податкову службу України, Державну аудиторську службу України та Міністерство охорони здоров’я України та рекомендували провести державний фінансовий аудит щодо встановлення залишків товарів на складах, а також задля вжиття відповідних управлінських рішень.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7786

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