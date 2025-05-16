БЕБ закрило нелегальний покерний клуб

Детективи ТУ БЕБ у Київській області досудове розслідування щодо мешканця Івано-Франківська, який організував діяльність нелегального покерного клубу.

Встановлено, що підозрюваний, прикриваючись діяльністю «Клубу спортивного покеру», фактично організував проведення азартних ігор — кеш-ігор у покер.

● Ігри проводилися за кошти гравців, не мали обмежень у часі, проте передбачали фіксовані, прогресивні ставки, які гравці повинні були зробити до отримання карт і визначення кількості фішок. Під час гри адміністрація клубу утримувала комісію з кожного банку (поту) на користь закладу.

● Незаконну діяльність намагалися легалізувати за допомогою документів дозвільного характеру, виданих громадською організацією, яка має стосунок до спортивного покеру.

● У ході слідчих дій детективи БЕБ зібрали достатню кількість доказів, що підтверджують причетність фігуранта до організації та проведення незаконних азартних ігор.

Чоловіку повідомлено про підозру. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7763

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