Сегодня 11:11
Білл Гейтс дасть свідчення в Конгресі США у справі Епштейна

Американський мільярдер Білл Гейтс 10 червня дасть свідчення в Конгресі США щодо своїх зв’язків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном у рамках офіційного розслідування.

Про це у вівторок, 7 квітня, пише The Washington Post.

У березні комітет звернувся до Гейтса з проханням дати свідчення про його контакти з Епштейном. Бізнесмен став одним із семи осіб, яких запросили виступити перед панеллю, зазначили у виданні.

Там нагадали, що раніше Гейтс підтримував зв’язки з Епштейном, зокрема їх разом зафіксовано на фото, а його ім'я згадується в документах, пов’язаних із злочинцем.

Представник Гейтса заявив, що той готовий співпрацювати з комітетом і відповісти на всі запитання. За його словами, Гейтс не був свідком і не брав участі в незаконній діяльності Епштейна.

Окрім Гейтса, дати свідчення має й міністр торгівлі США Говард Лутнік, який раніше також мав контакти з Епштейном. Повідомляється, що він підтримував зв’язок із фінансистом, попри заяви про дистанціювання, підкреслили в The Washington Post.

Відомо, що після відбуття покарання Епштейн продовжував спілкуватися з впливовими представниками технологічної сфери, зокрема з Гейтсом, наголосили там. У 2021 році Гейтс зазначав, що вони кілька разів вечеряли разом, оскільки він розглядав можливість залучення коштів для благодійних проєктів, однак співпраця не склалася.

Також на оприлюднених фото з маєтку Епштейна Гейтс позує поруч із його пілотом приватного літака, а на іншому знімку — разом із Принцом Ендрю, якого раніше позбавили королівських титулів через зв’язки з сексуальним злочинцем, додали у виданні.

У лютому Гейтс перепросив співробітників свого фонду за ці зв’язки та визнав, що мав два позашлюбні романи з росіянками, про які, ймовірно, дізнався Епштейн. Водночас він наголосив, що не був причетний до жодних незаконних дій і не був свідком протиправної поведінки.

Справа Епштейна — головне

18 листопада 2025 року Палата представників Конгресу США проголосувала за оприлюднення матеріалів у справі Епштейна і скерувала законопроєкт до Сенату.

20 грудня Мін'юст США оприлюднив частину документів, пов’язаних зі справою Епштейна. У цих матеріалах фігурував чинний президент Дональд Трамп. Зокрема йшлося про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Серед фігурантів справи Епштейна виявилися й інші публічні персони. Зокрема, у файлах, оприлюднених американським Мін'юстом 30 січня 2026 року, було фото, на якому молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор знято на колінах над невідомою жінкою.

19 лютого ВВС повідомила, що поліція заарештувала колишнього принца Ендрю за неправомірні дії на державній посаді.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор — не єдиний член британської королівської сім'ї, пов’язаний із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Зв’язки з ним мали колишній герцог Йоркський і його ексдружина Сара Фергюсон. У файлах Епштейна згадувалися й інші королівські сім'ї в Європі, зокрема шведська принцеса Софія і норвезька кронпринцеса Метте-Маріт.

Джерело: nv.ua

