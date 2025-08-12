Це треба бачити: сховки вийшли на новий рівень (ВІДЕО)

На околиці Ізмаїла прикордонники викрили справжній трюк – схованки, які батько і син облаштували у своїх вантажівках, щоб переправити людей через кордон.

Під час перевірки двох вантажівок МАН, які їхали до кордону з Румунією, у прикордонників виникли підозри. І не дарма! Трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей знайшли захованими туди, куди, на думку хитрунів, ніхто не загляне – у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп.

Ці «рожеві» сховки насправді могли стати їхньою пасткою. Під час руху чоловіки сиділи у кабінах, але, наближаючись до блок-постів, забиралися у ці пастки. Там вони стояли між металевими рухомими частинами без вентиляції, наражаючись на небезпеку для здоров’я і навіть життя.

Документів для законного перетину кордону ніхто не мав. За так звану «комфортну подорож» кожен мав заплатити по 8000 доларів.

Хитрий і небезпечний план батька і сина провалився завдяки пильності прикордонників.

Щодо порушників відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

А на самих «мандрівників» складені адміністративні протоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму.

Джерело: dpsu.gov.ua

