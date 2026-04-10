Часткове послаблення санкцій США не допомогло росії наростити відвантаження нафти - СЗРУ

У березні 2026 року росії не вдалося збільшити обсяги відвантаження нафти через власні морські порти, попри тимчасове пом’якшення санкцій з боку США. Вирішальним чинником стали «інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини» в ключових експортних хабах.

Згідно з даними S&P Global Platts, перевалка нафти в російських портах у березні знизилася до 3,46 млн барелів на добу проти 3,49 млн б/с у попередньому місяці. Аналогічна тенденція спостерігалася і в сегменті нафтопродуктів – показник скоротився до 2,19 млн б/с із 2,21 млн б/с у лютому.

Ключовим фактором падіння стали «перебої в роботі портової інфраструктури». Зокрема, у порту «приморськ» наприкінці місяця відвантаження різко впали з понад 1,1 млн б/с до 732 тис. б/с. «усть-луга» також зазнала суттєвого скорочення: обсяги експорту нафти знизилися до 105 тис. б/с у період 25–31 березня проти 471 тис. б/с тижнем раніше. Відвантаження нафтопродуктів у цьому порту наприкінці місяця фактично припинилося.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»