Черкащанин намагався перетнути кордон у супроводі дружини та колишньої

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники припинили «весільну подорож» подружжя з Черкас.

На виїзд з України прибули 49-річний чоловік разом зі своєю 50-річною дружиною з інвалідністю, шлюб між якими було зареєстровано лише два місяці тому. Та вже під час прикордонного контролю заявлений характер цих стосунків почав втрачати переконливість. У відповідях «молодят» не збігалися ані обставини спільного проживання, ані найпростіші деталі побуту.

Згодом з’ясувалося, що разом із парою за кордон прямує ще одна жінка - колишня дружина чоловіка, з якою він офіційно розірвав шлюб за три дні до укладення нового. Складно сказати, яку роль у цій подорожі відводили третій учасниці, однак саме її поява остаточно зруйнувала любовну легенду, перетворивши історію на очевидну комбінацію. Зрештою чоловік визнав, що шлюб було укладено за попередньою домовленістю з метою виїзду на відпочинок за кордон.

Подружжю відмовлено у пропуску через державний кордон. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Джерело: dpsu.gov.ua

