Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 78

Чернівчанин підробляв військові документи. Недовго

Чернівчанин підробляв військові документи. Недовго

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виготовлення та збуту підроблених військових документів.

Встановлено, що у вересні 2024 року місцевий мешканець через месенджер Telegram отримав замовлення на виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Цей документ мав свідчити про нібито непридатність до військової служби.

Для реалізації свого задуму фігурант замовив в інтернеті печатку одного з обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Використовуючи комп’ютерну техніку та цю печатку, він самостійно виготовив фальшиве посвідчення, куди вніс неправдиві дані про звільнення від військової служби. Цей документ чоловік планував передати замовникам за грошову винагороду.

Фігуранту повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7934

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У ТО Севастополі через злив фекалій у бухту гинуть дельфіни
Сегодня 09:55    44
Впав у Чорне море ― новітній реактивний дрон росії знищено з ракетного комплексу, розробленого ГУР
Сегодня 09:31    61
У Львові представили оновлений проєкт Меморіалу полеглих захисників України: яким він буде
Сегодня 09:19    73
Знешкоджено 69 ворожих БПЛА та три авіаційні ракети
Сегодня 09:10    63
Хабарника-суддю судитимуть у Дніпрі
Сегодня 08:55    68
перерахуємо дії Трампа «за» та «проти»
Сегодня 08:40    99
Випускники медичних ВНЗ зможуть отримати одноразову виплату 200 тисяч
Сегодня 08:34    79
Брехня: дроновод - 20-річний зумер-ботанік
Сегодня 08:29    91
Законопроєкт № 13271-1 дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення
Сегодня 08:23    78
Брехня: «Німецькі журналісти сміються через вимогу пресслужби Зеленського не знімати його поруч з високими політиками»
Сегодня 08:14    86
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 