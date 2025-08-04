Червоний дім Вагнера: коли російські найманці демонструють свої злочини в Telegram

Фотографічний монтаж солдатів Вагнера, що тримає порізану голову, яку ми навмисно сховали, і, внизу праворуч, логотип ланцюга "Білі дядьки в Африці". - Редагування Jeune Afrique

Журналісти франкомовного панафриканського щотижневого журналу Jeune Afrique проникли та моніторили приватний Telegram-канал групи Wagner, з якого вимальовується щоденна рутина тортур, страт і наруги над тілами, зокрема в Малі. Це расистські воєнні злочини, задокументовані самими виконавцями для своєї неонацистської аудиторії. (https://www.jeuneafrique.com/1699621/politique/la-chambre-rouge-de-wagner-quand-les-mercenaires-russes-exhibent-leurs-crimes-sur-telegram/)

Молодий чоловік лежить голий на піску посеред пустелі. Навколо шиї туго затягнутий скотч. Він ледь ворушиться, руки зв’язані за спиною. Деякі пальці відрізані. Його ліве вухо, також відсічене, лежить поряд з головою, де ліве око виколото. Під ногами у нього калюжа крові. Солдат, який знімає жертву, штовхає її ногою, а потім обсипає лайкою — «Подивіться на цього підараса!». Він наближує камеру до сідниць жертви, між якими встромлено російський прапор.

«То ти засунув собі в дупу прапор матінки-батьківщини?», — глузує найманець Wagner. В кінці цього відео показаний момент обезголовлення жертви.

Під постом сотні емодзі сердець, лайків і пляшок шампанського, за якими йдуть радісні коментарі. Один користувач висловлює повагу російському кату за патріотизм; інший запитує про модель ножа, який той використав.

Взагалі видання виявило на каналі більш як 322 відео та 647 фотографій, що містять сцени каліцтва, тортур, страт і наруги над тілами. Цей Telegram-канал не індексується. Доступ до нього можливий лише за посиланням, надісланим підписникам іншого каналу, близького до Wagner.

Акти тортур, вбивства, канібалізм – така собі “червона кімната” Wagner передусім слугує галереєю насилля та жорстокості. Пишаючись своїми військовими “подвигами”, найманці виставляють там позасудові страти, як власні бойові трофеї.

Хоча звірства Wagner в Африці не є таємницею, це вперше, коли такі воєнні злочини відкрито розголошуються ветеранами Wagner та діючими найманцями, які вважають, що оточені довіреною публікою.

Тут неможливо копіювати повідомлення чи робити скріншоти. Будь-яка спроба призводить до появи білого екрана. Усе має залишатися конфіденційним. Більшість членів групи приховують свою справжню особу. Тут сидять переважно найманці, ветерани Wagner та відверті шанувальники.

На публіці, пише видання, члени Wagner ведуть себе тихо, зокрема тому, що малійська влада заперечує використання їхніх послуг, але їхня “червона кімната” — це простір свободи.

У підписах до фото своїх жертв з місцевого племені фульбе Wagner називають «смердючими»; туарегів називають «пастухами». Навіть чорношкірих союзників називають «вугіллям» або просто «неграми».

Увійти в червону кімнату Wagner — це як увійти в музей жахів. Там видно голову водія вантажівки, розколотої кулею 12,7 мм з кулемета ДШК. Інше фото показує дві голови на кілках біля входу до мосту з підписом «Білі дядьки залишили повідомлення джихадистам».

Наступного дня поширюється відео солдата Збройних сил Малі (FAMa), який стоїть на колінах перед трупом і розпорює йому живіт мачете. Опис до відео: «Командир FAMa показує, як правильно розрізати тушу джихадиста для смаження».

У відео за 20 вересня 2024 року найманці чіпляють вибухівку навколо шиї загиблого бійця. Вони підривають йому голову, а потім тягнуть труп за мотузку, прив’язану до ніг. А на фото за 13 жовтня 2024 року п’ять голів виставлено в рядок “білим чоловіком” у тактичних бойових рукавичках. Одна з них насаджена на кілок, і в роті трупа видно відрізаний пеніс.

«Знову робота Дядька», — хвалиться підписом з емодзі мавпи

Кількома днями раніше на каналі публікують відрізане вухо біля прапора Wagner, уточнюючи, що це «фото від підписника».

Джерело: t.me/in_factum

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