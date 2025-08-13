ДБР проводить обшуки в квартирі голови Центру протидії корупції на Харківщині

Слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня прибули на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини та не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення «злочину», – йдеться у повідомленні.

У ЦПК вважають ці дії політично вмотивованими та наголошують, що вони свідчать про спроби влади тиснути на критиків:

«В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади», – наголошують у ЦПК.

В організації додали, що ДБР так і не оголосило анонсовану раніше підозру щодо автомобіля, і закликали до офіційних вибачень або відставки причетних посадовців.

Нагадаємо, 11 липня слідчі ДБР без санкції суду провели обшуки у Віталія та його рідних.

Згодом ДБР повідомило Віталію про підозру в нібито ухиленні від військової служби та шахрайстві.

В той же день ДБР провело обшуки у квартирі Героя України, льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова.

15 липня суддя Печерського суду Києва Гречана обрала Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Термін – до 20 серпня.

