ДБР викрило нацгвардійця, який облаштував нарколабораторію на Харківщині

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд виніс вирок військовослужбовцю, який облаштував лабораторію з виготовлення психотропної речовини.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

"Фігурант вирішив налагодити незаконне виготовлення психотропної речовини та залучив до цього знайомого. Вони придбали в інтернеті інструкції, креслення, переглядали навчальні відео, після чого замовили необхідне обладнання та прекурсори", – розповіли у ДБР.

Щоб уникнути викриття, лабораторію облаштували у віддаленому населеному пункті за понад 120 кілометрів від Харкова. Тим не менш, правоохоронці викрили лабораторії на початковому етапі роботи.

Експертиза встановила, що на той момент виготовили майже 7 кілограмів психотропної речовини, орієнтовна вартість якої на "чорному ринку" могла перевищувати 2 млн грн. Таким чином вдалося запобігти розповсюдженню близько 1,5 тисячі доз, наголосили у ДБР.

Нововодолазький районний суд Харківської області визнав нацгвардійця винним у:

● незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України);

● незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини (ч. 2 ст. 311 КК України);

● незаконному виготовленні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 313 КК України).

Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

У ДБР також наголосили, що незаконний обіг наркотиків, особливо за участю військовослужбовців у період воєнного стану, становить підвищену загрозу для суспільства та підриває безпеку держави

Джерело: epravda.com.ua

