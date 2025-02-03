ДБР встановило, що у Божковській колонії №16 діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених

Працівники ДБР в ході кропіткої та змістовної роботи встановили, що у Державній установі «Божковська виправна колонія (№16)» діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо виявлення та припинення ганебних фактів катувань в установах відбування покарань. На весні 2024 року Бюро викрило масштабну систему катування в’язнів у Божковській колонії.

У ході кропіткої роботи слідчим вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5218

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