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ДБР затримало мешканця Херсонщини, який підозрюється у роботі на окупантів

ДБР затримало мешканця Херсонщини, який підозрюється у роботі на окупантів

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканцю Херсонщини, який працював на загарбників в одній з окупованих виправних колоній.

У 2022 році, коли російські війська захопили частину Херсонської області, чоловік добровільно став співпрацювати з окупаційною владою та влаштувався на «службу» в окуповану «Дар’ївську виправну колонію №10». З червня 2022 року він обіймав посаду «молодшого інспектора відділу охорони» за що отримував зарплату у рублях.

Після деокупації Херсонщини чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Він приховував факт співробітництва з загарбниками та переїхав в інший регіон, де пішов служити в ЗСУ.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5250

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