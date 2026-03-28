Сегодня 06:30
ДБР затримало посадовця ТЦК: мобілізував літнього рибалку, зламавши руку

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом з іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації.

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. За даними слідства, троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і почали застосовувати до нього фізичну силу. Попри те, що чоловік не підлягає призову за віком, вони заламали йому руку за спину, в результаті чого чоловік отримав перелам кістки зі зміщенням.

Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також вони пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати.

Через побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які спричинили тривалий розлад здоров'я, кажуть у Бюро.

Правоохоронці повідомили начальнику групи про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід — домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Слідчі також готують підозри іншим учасникам інциденту.

Джерело: pravda.com.ua

