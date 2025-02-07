ДБР затримало в Херсоні перебіжчика, який у захопленому місті охороняв окупаційну поліцію

Працівники ДБР у співпраці з ДВБ Нацполіції викрили та повідомили про підозру у колабораційній діяльності колишньому правоохоронцю з Херсона. Він під час окупації міста працював на загарбників у незаконно створеному окупантами правоохоронному органі.

Коли у 2022 році Херсон окупували російські війська, колишній правоохоронець вирішив, що «нова влада» прийшла надовго і влаштувався на «службу» в так зване «управління мвс Херсонської області». Чоловік обійняв посаду «інспектора роти охорони» та відповідав за «безпеку» приміщення незаконного правоохоронного органу.

Після звільнення міста зловмисник залишився та переховувався в Херсоні. ДБР викрило перебіжчика та повідомило йому про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5234

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