Де тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 7.01.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворожих військ, ще чотири зіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався йти вперед на позиції ЗСУ в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. Наразі точиться два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Краматорському напрямку противник зробив дев’ять спроб прорвати оборону ЗСУ в районах, Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного, наразі точиться бій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій.

