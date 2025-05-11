Ідентифіковані північнокорейські генерали, з якими вітався путін на своєму параді

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук із посиланням на дані, зібрані користувачем «koreadefenseblog» у мережі «Blue Sky»:

● Перший потиснув руку путіну заступник начальника Генерального штабу КНА генерал-полковник Кім Йон Бок. Він також командує 11-им корпусом, спецпризначенці якого воюють проти України.

● Другий — начальник Головного бюро розвідки КНДР генерал-полковник Лі Чан Хо.

● Третій — генерал-лейтенант, один з очільників міністерства оборони, дані якого не встановлені.

● За ним — начальник 525-го батальйону спеціального призначення, який контролює диверсії, спрямовані проти південнокорейського уряду.

● Останній північнокорейський воєначальник — представник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Шін Гім Чхоль. Він є відповідальним за розгортання північнокорейських військ у війні проти України.

Джерело: https://t.me/znua_live/201071

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