Ідентифіковані північнокорейські генерали, з якими вітався путін на своєму параді
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук із посиланням на дані, зібрані користувачем «koreadefenseblog» у мережі «Blue Sky»:
● Перший потиснув руку путіну заступник начальника Генерального штабу КНА генерал-полковник Кім Йон Бок. Він також командує 11-им корпусом, спецпризначенці якого воюють проти України.
● Другий — начальник Головного бюро розвідки КНДР генерал-полковник Лі Чан Хо.
● Третій — генерал-лейтенант, один з очільників міністерства оборони, дані якого не встановлені.
● За ним — начальник 525-го батальйону спеціального призначення, який контролює диверсії, спрямовані проти південнокорейського уряду.
● Останній північнокорейський воєначальник — представник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Шін Гім Чхоль. Він є відповідальним за розгортання північнокорейських військ у війні проти України.
Джерело: https://t.me/znua_live/201071